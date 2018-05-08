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Приморского астролога оштрафовали за сбывшееся предсказание о выборах-2018
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    Приморского астролога оштрафовали за сбывшееся предсказание о выборах-2018

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    Приморского астролога оштрафовали за сбывшееся предсказание о выборах-2018

    Владивосток, 8 мая. Приморского астролога Александра Ремпеля оштрафовали за нарушение запрета на публикацию исследований о возможных итогах президентских выборов в день голосования и в течение пяти дней до него.

    Ремпеля оштрафовали за предсказание победы президента страны Владимира Путина на выборах-2018. Дело в том, что астролог опубликовал материал в газете «Джентри», главным редактором которой является. Роскомнадзор усмотрел в этом нарушение запрета на публикацию исследований о возможных итогах выборов-2018 в день голосования и в течение пяти дней до него и оштрафовал автора.

    «Ей-богу, я не знал, что есть ограничения на астрологические прогнозы, — оправдывается Ремпель. — Кстати, я предсказывал победу Путина, что и произошло».

    Приморского астролога оштрафовали за сбывшееся предсказание о выборах-2018

    Отметим, что ранее этот астролог уже давал политические прогнозы. В 2011-м он дал прогноз на победу Путина на выборах 2012 года и уход премьер-министра страны Дмитрия Медведева из политики в 2017 году.

    Напомним, накануне в Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация президента России. Путин вступил в должность главы государства, пишет Ura.Ru.

    Отметим, что астрологи регулярно становятся фигурантами скандалов и уголовных дел. Доверчивостью граждан часто пользуются мошенники и шарлатаны. Так, осенью 2017 года суд обвинил президента Русской астрологической школы Александра Зараева в мошенничестве. Он убедил пожилую женщину в том, что ее умершая дочка попросила перезахоронить свои останки. Свои услуги он оценил в три миллиона рублей.

    Автор: Катерина Тимошенская
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