Место сбора автобусов для вывоза боевиков из сирийского Эр-Растана было обстреляно террористами

Сирия, 8 мая. Место сбора автобусов, вывозящих боевиков из сирийского поселения Эр-Растан на северо-востоке Сирии, было подвергнтуо минометному обстрелу со стороны террористических группировок, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на своего военного корреспондента.

«Террористы подвергли минометному обстрелу район сбора автобусов, выделенных для вывода боевиков, неподалеку от моста Эр-Растана со стороны Хамы», — говорится в сообщении агентства.

По данным, пострадавших при обстреле боевиков нет.

Ранее известно, сирийское правительство при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в САР достигло соглашения с главами радикальных формирований о передаче под контроль правительственных сил поселений Эр-Растан и Талль-Биса и окрестных деревень, которые находятся под гнетом террористов на севере Хомса и юге Хамы. Также в рамках соглашения сирийской армией была взята под контроль стратегически важная трасса Хама – Хомс, началась расчистка заградительных сооружений и проверка на наличие взрывных устройств.

Участник переговоров по сирийскому конфликту правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль ранее сообщал, что более 2,7 тысяч боевиков и членов их семей, которым была обещана безопасность и защита от вооруженных нападений, были вывезены из поселений на севере провинции Хомс и юге провинции Хама в сторону Джараблуса (северо-восток), к вывозу готовится вторая группа.