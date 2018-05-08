Киев, 8 мая. В настоящее время Украине, по словам президента Петра Порошенко, нужны новые кредиты и другая помощь Запада для того, чтобы «противостоять России». В интервью корреспонденту CBS украинский президент объявил, что Россия сейчас хочет стать «новым Советским Союзом — или Российской Империей, как вам угодно».

Порошенко не поскупился на красочные описания «регулярных российских войск» в неподконтрольной Киеву части Донбасса — тех войск, которых там, как признал еще в прошлом году генсек ОБСЕ Ламберто Заньер. Еще раньше украинский «министр по делам временно оккупированных территорий» Георгий Тука — по его словам, «оккупантов», на «временно оккупированных территориях», как раз нет. Однако Порошенко, запугивая американских зрителей президентом Владимиром Путиным, на такие мелочи не обращал внимания.

«Он хочет вернуть Советский Союз. Он ответил в интервью на вопрос, что является крупнейшей катастрофой 20 века: не Вторая мировая война, Хиросима, Чернобыль, а распад СССР. Это его мышление», — приводят Дни.ру слова Порошенко.

«Отвоевав Украину» Путин, по мнению Порошенко, хочет «отменить достижения Евромайдана» — не вполне понятно, какие, но видимо, подразумевается безвизовый режим въезда в ЕС, который был ограничен властями Евросоюза с 1 мая.