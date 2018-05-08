Донбасс сегодня: по Горловке бьет украинская артиллерия, «засада» для ВСУ

Донбасс, 8 мая. ВСУ ударили по району Горловки из артиллерии. Командование украинских подразделений скрывает факты дезертирства солдат. В ДНР разоблачили ложь штаба силовой операции Киева. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

На донецком и мариупольском направлении Донецкой народной республики населенные пункты обстреливались киевскими силовиками из минометов различного калибра, боевых машин и гранатометов. На горловском участке обороны Вооруженные силы Украины применили артиллерию калибром 122 мм, а также аналогичный донецкому «пакет» мин и гранат.

В Луганской народной республике позиции Народной милиции в районе Светлодарской дуги трижды пребывали под огнем минометов и гранатометов украинских силовиков. Обошлось без жертв и разрушений.

Общее количество примененных ВСУ боеприпасов по ДНР и ЛНР — более 700 единиц. В результате артиллерийского обстрела поселка Зайцево (в районе Горловки) частично повреждены и разрушены более десятка частных домов.

Командование ВСУ скрывает дезертирства

По данным луганской разведки, командование оперативно-тактической группировки украинских войск скрывает факты дезертирства в подконтрольных подразделениях ВСУ. Подтверждением тому служат результаты недавней инспекции и проверки личного состава в 54-ой отдельной механизированной бригаде.

Так, по результатам проверки в бригаде выявлены три неучтенных ранее случая дезертирства военнослужащих, двое из которых покинули позиции с оружием. Ни один из беглецов не найден, местонахождение не установлено. По оценке оперативного командования ЛНР, данные факты свидетельствуют о крайне низком уровне морального состояния военнослужащих украинской армии.

Командование ООС списало на ВС ДНР потери

В понедельник на лентах украинских СМИ появилось сообщение о попытке организации военнослужащими вооруженных сил ДНР диверсии в горловском районе. Бойцы республиканской армии со ссылкой на штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины были обвинены украинскими изданиями в организации засады и нападении на патруль ВСУ. Результатом «засады», по данным украинской стороны, стала гибель одного и ранение двоих солдат армии Киева.

В оперативном командовании Донецкой народной республики корреспонденту ФАН разъяснили реальные подробности инцидента. Около 17 часов вечера в воскресенье патруль ВСУ, двигавшийся на боевой машине пехоты в районе Дзержинска (тыл ВСУ, в 5 километрах от линии фронта), наехал на свои минно-взрывные заграждения. В результате подрыва ранения получили четверо украинских военнослужащих.

Бойцы 24-ой бригады киевских сил, дислоцировавшиеся неподалеку, восприняли взрыв как попытку прорыва армии ДНР на заданном направлении и открыли минометный огонь по району. Оказалось, что стреляли по своим же военнослужащим. Результатом стала гибель двух солдат.

Командование бригады, желая скрыть факт «дружественного огня», придумало версию о вылазке «террористов ДНР» и организации засады. Штаб ООС «подхватил» версию, а украинские СМИ растиражировали новость об очередном «преступлении» армии республики и «героической защите» солдатами ВСУ с нанесением крупного урона противнику. Хотя противником там и не пахло.

В оперативном командовании ДНР похвалили украинских «коллег» за находчивость и уточнили, что нужно быть глубоко неумными людьми, чтобы в светлое время суток в тылу противника (в пяти километрах от линии соприкосновения) совершать диверсионно-разведывательные вылазки.