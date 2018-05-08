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«Пока не отобрали пенсии»: ветеран рассказал, как в Польше относятся к участникам Второй мировой войны
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    «Пока не отобрали пенсии»: ветеран рассказал, как в Польше относятся к участникам Второй мировой войны

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    «Пока не отобрали пенсии»: ветеран рассказал, как в Польше относятся к участникам Второй Мировой войны

    Варшава, 8 мая. Польские власти поздравляют только тех ветеранов Второй мировой войны, которые участвовали Варшавском восстании, рассказал ветеран Евгениуш Куклис. 

    Варшава не празднует День Победы и не чествует ветеранов — в Польше все мероприятия подобного рода отошли в историю. К тому же, правительство может лишить ветеранов и социальной помощи.

    «Централизованно ветеранов никто не поздравляет уже давно. Все зависит от того, из какой ты организации. Есть организация участников Варшавского восстания. Они ветераны первого сорта, а мы, выходит, второго сорта»,  — рассказал польский ветеран Евгениуш Куклис, воевавший в рядах советской армии.

    Он отметил, что в Польше массово сносят памятники советским солдатам. У правящей партии и оппозиции в этом взгляды сходятся — они объясняют, будто памятники показывают доминирование СССР над Польшей, пишет РИА Новости.

    Ранее президент Анджей Дуда заблокировал закон о лишении пенсий ветеранов и офицеров Польской народной республики (ПНР).

    «Пока еще у нас не отобрали пенсии», — сетует Куклис.

    Ветеран также возмущен маршами националистов, которые регулярно проходят в его стране. Все националистические движения стали развиваться в Польше с 1989 года. 

    Автор: Ирина Селезнева
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