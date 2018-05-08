«Пока не отобрали пенсии»: ветеран рассказал, как в Польше относятся к участникам Второй мировой войны

Варшава, 8 мая. Польские власти поздравляют только тех ветеранов Второй мировой войны, которые участвовали Варшавском восстании, рассказал ветеран Евгениуш Куклис.

Варшава не празднует День Победы и не чествует ветеранов — в Польше все мероприятия подобного рода отошли в историю. К тому же, правительство может лишить ветеранов и социальной помощи.

«Централизованно ветеранов никто не поздравляет уже давно. Все зависит от того, из какой ты организации. Есть организация участников Варшавского восстания. Они ветераны первого сорта, а мы, выходит, второго сорта», — рассказал польский ветеран Евгениуш Куклис, воевавший в рядах советской армии.

Он отметил, что в Польше массово сносят памятники советским солдатам. У правящей партии и оппозиции в этом взгляды сходятся — они объясняют, будто памятники показывают доминирование СССР над Польшей, пишет РИА Новости.

Ранее президент Анджей Дуда заблокировал закон о лишении пенсий ветеранов и офицеров Польской народной республики (ПНР).

«Пока еще у нас не отобрали пенсии», — сетует Куклис.

Ветеран также возмущен маршами националистов, которые регулярно проходят в его стране. Все националистические движения стали развиваться в Польше с 1989 года.