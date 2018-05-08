Порошенко в День памяти и примирения рассказал о чистке ВСУ

Киев, 8 мая. Президент Украины Петр Порошенко в День памяти и примирения обратился к населению страны, вспомнив тех, кто «боролся и побеждал на различных землях и континентах во время Второй мировой войны».

В своем микроблоге в Twitter он также напомнил, что после войны на украинской земле осталось 28 тысяч братских могил, в которых «вечным сном покоятся те, чьи души улетели в страшном водовороте смертельных боев, отступлений, окружений, прорывов, котлов, в гестаповских застенках и концлагерях, на тернистых беженских дорогах».

При этом политик остался верным своей излюбленной антироссийской риторике и рассказал, что отдал приказ об утверждении программы восстановления национальных боевых традиций в вооруженных силах Украины. По его словам, так украинскую армию «очистят» от «опасных рудиментов советско-российской идеологии».

Українську армію нарешті остаточно очистимо від усіх небезпечних рудиментів радянсько-російської ідеології pic.twitter.com/eF4llUZaVv — Петро Порошенко (@poroshenko) May 8, 2018

Как отмечает «Инфокс», Порошенко также добавил, что сильная армия демонстрирует уважение памяти павших в годы Второй мировой, а также является долгом перед молодым поколением.