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Порошенко в День памяти и примирения рассказал о чистке ВСУ
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    Порошенко в День памяти и примирения рассказал о чистке ВСУ

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    Порошенко в День памяти и примирения рассказал о чистке ВСУ от «опасных рудиментов советско-российской идеологии»

    Киев, 8 мая. Президент Украины Петр Порошенко в День памяти и примирения обратился к населению страны, вспомнив тех, кто «боролся и побеждал на различных землях и континентах во время Второй мировой войны».

    В своем микроблоге в Twitter он также напомнил, что после войны на украинской земле осталось 28 тысяч братских могил, в которых «вечным сном покоятся те, чьи души улетели в страшном водовороте смертельных боев, отступлений, окружений, прорывов, котлов, в гестаповских застенках и концлагерях, на тернистых беженских дорогах».

    При этом политик остался верным своей излюбленной антироссийской риторике и рассказал, что отдал приказ об утверждении программы восстановления национальных боевых традиций в вооруженных силах Украины. По его словам, так украинскую армию «очистят» от «опасных рудиментов советско-российской идеологии».

    Как отмечает «Инфокс», Порошенко также добавил, что сильная армия демонстрирует уважение памяти павших в годы Второй мировой, а также является долгом перед молодым поколением.

    Автор: Алексей Громов
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