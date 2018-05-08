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Спецпосланник ООН по Сирии пока не получил приглашение на встречу по САР в Астане
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    Спецпосланник ООН по Сирии пока не получил приглашение на встречу по САР в Астане

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    Спецпосланник ООН по Сирии пока не получил приглашение на встречу по САР в АстанеЖенева, 8 мая. Офис спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры находится в ожидании приглашения на встречу по САР в Астане, рассказала глава пресс-службы женевского офиса ООН Алессандра Велуччи.

    «Что касается встречи в Астане на следующей неделе, я могу сказать, что офис спецпосланника на данный момент пока не получил приглашения», — сказала Алессандра Велуччи.

    По ее словам, де Мистура участвовал в переговорах с руководством основных стран-участников в урегулировании конфликта в Сирии, а также завершил ряд встреч, в том числе с представителями РФ, США и Германии.

    Напомним, что вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. За это время в столице Казахстана прошло уже 8 раундов переговоров, главным решением которых стало создание зон деэскалации, что привело к значительному снижению уровня насилия в стране. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в начале апреля сообщил, что следующая встреча по САР в Астане состоится ориентировочно в середине мая.

    Автор: Екатерина Кухарева
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