Турция купит С-400 у России, несмотря на новые санкции США

Анкара, 8 мая. Глава Секретариата оборонной промышленности Турции (SSM) Исмаил Демир сообщил, что Россия поставит Турции зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в оговоренные сроки.

«Реализация соглашения продолжается в соответствии с изначальными договоренностями», — отметил он.

По словам Демира, возможные санкции США не окажут на это влияния. Он отметил, что Анкаре известно о подобных сообщениях, но лидеры Турции и России приняли четкое решение.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что Турция намерена принять ответные меры в отношении США в случае, если Вашингтон заблокирует поставку турецким ВВС новых истребителей F-35 из-за того, что Турция приобретет у России зенитно-ракетные комплексы С-400.

Ранее американские конгрессмены внесли поправку в военный бюджет, позволяющую вводить новые санкции в отношении поставщиков российского ОПК.