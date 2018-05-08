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Турция купит С-400 у России, несмотря на новые санкции США
Общество
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    Турция купит С-400 у России, несмотря на новые санкции США

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    Турция купит С-400 у России, несмотря на новые санкции США

    Анкара, 8 мая. Глава Секретариата оборонной промышленности Турции (SSM) Исмаил Демир сообщил, что Россия поставит Турции зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в оговоренные сроки. 

    «Реализация соглашения продолжается в соответствии с изначальными договоренностями», — отметил он. 

    По словам Демира, возможные санкции США не окажут на это влияния. Он отметил, что Анкаре известно о подобных сообщениях, но лидеры Турции и России приняли четкое решение.

    Напомним, несколько дней назад сообщалось, что Турция намерена принять ответные меры в отношении США в случае, если Вашингтон заблокирует поставку турецким ВВС новых истребителей F-35 из-за того, что Турция приобретет у России зенитно-ракетные комплексы С-400.

    Ранее американские конгрессмены внесли поправку в военный бюджет, позволяющую вводить новые санкции в отношении поставщиков российского ОПК.

    Автор: Тимур Румянцев
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