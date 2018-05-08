Песков рассказал, когда ждать перестановок в аппарате правительства РФ

Москва, 8 мая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, когда произойдут перестановки в аппарате российского правительства, отметив, что ждать их можно в ближайшее время.

Он подчеркнул, что перестановки произойдут после того, как будет утвержден глава кабинета министров, передает корреспондент ФАН.

«Их (перестановок – прим. ФАН) можно ожидать в ближайшее время. После утверждения главы кабинета», — сказал Песков.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложения исполняющего обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведева о новых назначениях в кабинете министров.