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Песков рассказал, когда ждать перестановок в аппарате правительства РФ
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    Песков рассказал, когда ждать перестановок в аппарате правительства РФ

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    Песков рассказал, когда ждать перестановок в аппарате правительства РФ

    Москва, 8 мая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, когда произойдут перестановки в аппарате российского правительства, отметив, что ждать их можно в ближайшее время.

    Он подчеркнул, что перестановки произойдут после того, как будет утвержден глава кабинета министров, передает корреспондент ФАН.

    «Их (перестановок – прим. ФАН) можно ожидать в ближайшее время. После утверждения главы кабинета», — сказал Песков.

    Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложения исполняющего обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведева о новых назначениях в кабинете министров.

    Автор: Юлия Майорова
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