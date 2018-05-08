Песков объяснил формулировку поздравления Путина с Днем Победы лидерам стран бывшего СССР

Москва, 8 мая. Песков на брифинге рассказал о поддержке русским народом украинцев, несмотря на существующий конфликт, и объяснил формулировку поздравления Владимира Путина с Днем Победы в адрес лидеров стран бывшего СССР и граждан Грузии и Украины.

Как передает корреспондент ФАН, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову на брифинге был задан вопрос с просьбой объяснить формулировку поздравления с 9 Мая, которое было выражено Владимиром Путиным в адрес лидеров стран бывшего СССР и граждан Грузии и Украины.

«Вы знаете, что в России очень тепло относятся к братскому украинскому народу. И вы знаете о том, как в России относятся к тем, кто развязал братоубийственную и кровопролитную войну на юго-востоке Украины», — сказал журналистам Песков.

Известно, что глава РФ поздравил с наступающим праздником лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины.