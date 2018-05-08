Сатановский резко осудил заявление Франции о возможном ударе по Сирии

Франция может нанести очередной удар по Сирии, заявила министр обороны европейского государства Флоранс Парли. По ее словам, атака на суверенное государство Ближнего Востока может произойти в том случае, если сирийские правительственные войска применят «химическое оружие».

«Целью удара по Сирии было помешать Башару Асаду повторить подобные удары. Если же это произойдет, мы можем рассмотреть возможность повторного нанесения ударов», — заявила французская чиновница.

Основатель и президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей резко осудил заявление Парижа и отметил, что в будущем провокации с применением химоружия, либо имитации таких атак в Сирии будут непременно иметь место.

«В конце прошлого года были взяты пробы с содержанием какого-нибудь примитивного зарина, введенные в тела людей, которых ради этого использовали, как подопытных кроликов. А поскольку после того, как Госдепартамент США перестал финансировать «Белые каски», финансирование этой организации было передано напрямую британским и французским спецслужбам, то, естественно, они будут организовывать провокации», — отметил знаменитый политолог.

При этом он особо подчеркнул, что Россия в этом случае окажет помощь сирийскому правительству.

«Другое дело, что все будет зависеть от масштабов бедствия. Все уже было сказано, и все, кто хотели это понять, это поняли: если что-нибудь упадет на объекты, где есть наши военнослужащие, то все то, откуда это прилетело, будет отправлено либо на дно, либо полетит, пикируя в землю. Это поняли все: и французы, и англичане, и американцы. Это вообще единственный язык, на котором с этими ребятами можно разговаривать, чтобы они вас поняли», — говорит Евгений Сатановский.

Также он констатировал, что продажность чиновников международных организаций, мафиозная система построения диалога с кем угодно, включая чиновников ООН, приводит к тому, что реальные инциденты применения химического оружия в Сирии террористами начисто игнорируются.

Политический аналитик добавил, что САА довольно успешно уничтожают боевиков.

«С Восточной Гутой разобрались, и начался довольно быстрый процесс возвращения гражданского населения, которое, видимо, поняло, что не выиграют террористы, хоть тресни», — резюмировал Евгений Сатановский.

Напомним, предыдущая провокация произошла 4 апреля. США и их союзники, не дожидаясь результатов объективного расследования, обвинили главу Сирии Башара Асада в использовании химоружия, хотя никаких доказательств представлено не было. Одновременно с этим в Сети появились медиаматериалы, свидетельствующие о том, что «химическая атака» — это провокация.

«Химатака» стала формальной причиной для нанесения в ночь на 14 апреля авиаудара по Сирии силами США, Великобритании и Франции. Россия категорически осудила эти действия и пообещала сбивать ракеты западных стран. В том случае, если атака на суверенную Сирию будет представлять опасность для российских военных, удар может быть нанесен в том числе и по носителю.