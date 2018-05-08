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Песков не стал комментировать вопрос о шагах РФ в случае выхода США из ядерной сделки с Ираном
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    Песков не стал комментировать вопрос о шагах РФ в случае выхода США из ядерной сделки с Ираном

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    Песков не стал комментировать вопрос о шагах РФ в случае выхода США из ядерной сделки с Ираном

    Москва, 8 мая. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос том, каковы будут шаги России в случае выхода США из ядерной сделки с Ираном.

    «Не могу говорить на этот счет. Это будет очень серьезная ситуация», — сказал Песков, его слова передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

    Ранее Песков сообщил, что политика Владимира Путина по иранской ядерной сделке отличается последовательностью и открытостью. Европейские лидеры не являются сторонниками слома этого «основополагающего документа», добавил он. 

    Автор: Юлия Майорова
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