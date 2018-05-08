В Совфеде объяснили, зачем США понадобились русскоговорящие специалисты

Американский Конгресс поручил главе военного ведомства США Джеймсу Мэттису представить доклад о наличии в вооруженных силах специалистов, свободно владеющих русским, китайским и корейским языками.

Подобная поправка была включена в проект закона о финансировании и политике Пентагона на 2019 год. Документ подразумевает, что не позднее чем через 180 дней после вступления закона в силу руководство военного ведомства должно оценить проблему нехватки квалифицированных специалистов и предложить план разрешения ситуации, как в ближайшее время, так и в отдаленной перспективе. Предполагается, что комитет палаты представителей по вооруженным делам рассмотрит законопроект на этой неделе.

«Нагнетаемая США русофобия не может не говорить о серьезном подходе Вашингтона в стратегическом планировании и в конструировании дорожной карты противодействия Москве на мировой политической и военной арене. Исходя из того, что Россию длительное время считали страной третьего мира или не представляющей никакой опасности «страной-бензоколонкой», то необходимость подготовки специалистов по Российской Федерации, так как это было во время холодной войны, отсутствовала. Специалисты выросли и ушли на пенсию, и сегодня становится понятно, что в их стране очень мало толковых людей, хорошо владеющих ситуацией по России», — поясняет ситуацию член Совета Федерации Франц Клинцевич.

В настоящее время военное командование Соединенных Штатов столкнулись с тем, что их стратеги и аналитики зачастую не знают истории России и менталитета ее жителей, а следовательно не могут выстроить правильной стратегии противодействия Москве в тех или иных вопросах.

«За последние 15 лет изменилась сама Россия, она приобрела настоящую, прочную государственность, развила свой суверенитет и создала мощный военно-промышленный комплекс, который позволяет противодействовать агрессивным планам США. Но в то же время мне как военном человеку понятна логика американского Конгресса, который сделал такой запрос и потребовал уточнить степень готовности их специалистов», — продолжает сенатор.

По его словам, на протяжении последних 7-10 лет, Москва ощущает колоссальное усиление «неприкрытых акций по подготовке силового воздействия в отношении России». За примерами далеко ходить не надо — это расширение НАТО на Восток, это формирование баз и целой системы противоракетной обороны США, которая с каждым годом подбирается все ближе к границам Российской Федерации.

«Мы должны понимать, что вот это все — последовательная работа по формированию так называемой концепции «молниеносного глобального удара». Это воздействие ни на секунду не ослабевает — США сначала сформировали определенное, антироссийское настроение в Восточной Европе, а сейчас они просто продолжают, и в этой связи события по Крыму, по Сирии — вызвали колоссальное раздражение в Вашингтоне. Возможно, проведение государственных переворотов и свержение власти в этих странах — были последними шагами по затягиванию удавки на шее России. А Москва взяла и сорвала их планы, вызвав тем самым бешеное раздражение у США», — сообщил Клинцевич корреспонденту Федерального агентства новостей.

Напомним, в 2017 году ряд СМИ сообщили, что в американских Военно-морских силах начался поиск компании-подрядчика для создания службы мониторинга соцсетей, СМИ, блогов и форумов на русском, немецком, французском, испанском, японском и других языках.