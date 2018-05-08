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Песков прокомментировал предложения Медведева по назначениям в Кабмине
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    Песков прокомментировал предложения Медведева по назначениям в Кабмине

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    Песков прокомментировал предложения Медведева по назначениям в Кабмине

    Москва, 8 мая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предложенные ранее исполняющим обязанности премьер-министра РФ Дмитрием Медведевым назначения в кабинете министров.

    Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он не исключил, что Медведев мог обсудить назначения с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент ФАН.

    «Я бы не стал исключать, что разговоры имели место. Это прерогатива главы кабинета назначать тех или иных кандидатов», — сказал Песков.

    Напомним, накануне после инаугурации Владимира Путина правительство РФ сложило свои полномочия. Ранее стало известно, что президент намерен поддержать Медведева в качестве кандидатуры на пост нового премьер-министра России.

    Исполняющий обязанности премьера Медведев ранее предложил произвести ряд перестановок в кабинете министров и назначить вице-премьером по вопросам строительства Виталия Мутко, Дмитрия Козака вице-премьером по вопросам промышленности и энергетики, Константина Чуйченко — главой аппарата правительства, а Юрия Борисова — зампредом правительства по ОПК.

    Автор: Юлия Майорова
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