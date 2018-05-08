В Госдуме рассказали, что новый кабинет министров РФ будет сформирован достаточно быстро

Москва, 8 мая. Решение о составе нового кабинета министров России будет приниматься в соответствии с задачами, поставленными в новом майском указе главы РФ Владимира Путина, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

По его словам, министры будут назначены достаточно быстро. Он уточнил, что «скорость принятия решений говорит о том, что это произойдет достаточно быстро». Спикер добавил, что Госдума РФ и правительство РФ консультируются по назначению вице-премьеров. Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев озвучил свои предложения по кандидатам.

Как пишет РИА Новости, по словам Шхагошева, изданный накануне «указ президента говорит о том, что под это будет выстраиваться структура».

Напомним, 7 мая был опубликован указ Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».