Россия рассчитывает на участие Армении в саммите ЕврАзЭс — Песков

Москва, 8 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, ожидается ли участие Армении в саммите ЕврАзЭС.

«Ожидается. Как правило, на полях таких мероприятий проходят двусторонние встречи. Мы на это рассчитываем», — сказал представитель Кремля.

Пескову также был задан вопрос о том, что недавно российский журналист Михаил Леонтьев «нелицеприятно высказывался об Армении».

«Эти высказывания не имеют и не могут иметь ничего общего с официальной позицией Москвы», — подчеркнул Песков.

Напомним, как заявила ранее официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, Россия считает, что Армении необходимо решать свои внутренние проблемы в соответствии с конституцией и в рамках правового поля.

Во вторник лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что Армения и руководство страны должны пересмотреть в сторону улучшения свои отношения с США.