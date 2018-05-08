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Эксперт о Юрии Борисове: Человек, который лучше всех в России знает ОПК
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    Эксперт о Юрии Борисове: Человек, который лучше всех в России знает ОПК

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    Юрий Борисов.

    Возможное назначение Юрия Борисова вице-премьером правительства Российской Федерации, отвечающим за военно-промышленный комплекс, абсолютно естественно и оправданно в нынешних условиях, считает известный военный аналитик Игорь Коротченко.

    В интервью Федеральному агентству новостей главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Коротченко назвал Юрия Борисова «блестящим профессионалом в вопросах обороны страны».

    Ранее исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с членами фракции «Единой России» в Государственной думе внес свои предложения по руководящему составу кабинета министров. Заместитель министра обороны Юрий Борисов предложен на должность зампреда правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Ранее этот пост занимал Дмитрий Рогозин.

    Юрий Борисов.

    «Борисов — настоящий профессионал, имеющий большой опыт работы и как организатор в системе ОПК, и как управленец, — трудился, в том числе, в Военно-промышленной комиссии, — отметил Коротченко. — Он непосредственно участвовал в разработке государственной программы вооружений и контролировал ее реализацию. Человек очень компетентный, который, наверное, лучше всех в России знает и ОПК, и систему контрактации вооружения и военной техники».

    По мнению эксперта, назначение Борисова — безусловно, исключительно эффективное решение, если оно будет реализовано. Особенно в наше время, когда усиливается внешнее давление на Россию и вводятся санкции против ведущих предприятий и холдингов ОПК со стороны американцев.

    «Президент ставит задачу создания нового технологического задела для того, чтобы Россия удерживала пальму первенства в разработке оружия в первой половине XXI века, — сказал член Общественного совета при Минобороны. — Плюс к этому необходимо диверсифицировать оборонное производство с тем, чтобы доля высокотехнологичной продукции для военных нужд и для гражданских и двойного назначения составляла по 50 процентов».

    Игорь Коротченко.

    Любая западная корпорация работает именно по такой бизнес-модели, и это обеспечивает ей устойчивость, пояснил Коротченко. Задача Борисова на посту вице-премьера будет заключаться и в том, чтобы реализовывать такие программно-стратегические установки.

    «ОПК является драйвером экономического развития России, он приносит огромные деньги, в том числе за счет экспорта оружия, — подчеркнул эксперт. — Так что это одна из ключевых позиций в правительстве, может быть, одна из важнейших после поста премьер-министра. И в этом плане выбор, который сделан в пользу Борисова, абсолютно естественен и оправдан в нынешних условиях. Он — человек, который досконально знает все в системе ОПК.

    СПРАВКА ФАН
    Юрий Иванович Борисов    , родился 31 декабря 1956 года в городе Вышний Волочек (Калининская область, ныне — Тверская). Окончил Калининское суворовское военное училище, Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.
    С июля 2008 года по март 2011 года Борисов работал заместителем министра промышленности и торговли РФ, с марта 2011 года по ноябрь 2012 года — первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ.
    В ноябре 2012 года назначен заместителем министра обороны РФ.
    Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Доктор технических наук.

    Автор: Марат Лашкин
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