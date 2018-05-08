Песков рассказал о симпатии Путина к Самойловой и группе ABBA

Москва, 8 мая. Пресс-секретарь Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о том, как президент страны Владимир Путин относится к представительнице от РФ на «Евровидении-2018» Юлии Самойловой.

«Президент с большой симпатией относится к Самойловой», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

На вопросы о том, является ли Путин любителем шведского коллектива ABBA и будет ли глава государства смотреть стартующий конкурс «Евровидение», представитель Кремля уточнил, что Путину нравятся некоторые песни.

«Знаю, что ему (Путину — Прим.ред.) нравятся некоторые песни. Но у него не так много времени, чтобы слушать музыку. Не уверен, что он слышал их последнюю песню: обстановка в мире не очень, плюс инаугурация», — сообщил Песков.

Напомним, инаугурация президента РФ Владимира Путина прошла в Кремлевском дворце в прошедший вторник, 7 мая.