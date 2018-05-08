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Путин представит Медведева как кандидата на пост главы кабмина на заседании Госдумы
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    Путин представит Медведева как кандидата на пост главы кабмина на заседании Госдумы

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    Путин представит Медведева как кандидата на пост главы кабмина на заседании Госдумы

    Москва, 8 мая. Президент России Владимир Путин будет присутствовать на пленарном заседании Государственной думы, на котором представит Дмитрия Медведева как кандидата на пост председателя правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    После пленарного заседания Госдумы у Путина пройдет ряд рабочих встреч. Вечер, который также станет частью рабочего дня, будет посвящен визиту президента Сербии Александра Вучича.

    «Далее переговоры российско-сербские за рабочим обедом», — отметил Песков.

    Автор: Юлия Майорова
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