Песков ответил на вопрос о способности правительства выполнить майские указы Путина

Москва, 8 мая. Президент Владимир Путин позитивно оценивает результаты выполнения правительством России прежних «майских указов» и считает, что кабмин справится с новыми задачами. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя перестановки в правительстве после инаугурации Путина.

В ходе пресс-брифинга Песков подчеркнул, что как и старое, новое правительство будет состоять исключительно из профессионалов, которые вполне смогут справиться с новыми задачами, которые «достаточно конкретно прописаны в новом указе».

«Работали и работают и будут работать исключительно профессионалы. Вы знаете, что президент дал позитивную оценку предыдущему кабинету, относительно в том числе оценке выполнения предыдущих майских указов», — напомнил Песков.

При этом способность нового правительства с новыми задачами пресс-секретарь президента предложил не оценивать до тех пор, пока не будет известен состав нового правительства.

Напомним, президент Владимир Путин выдвинул на пост премьер-министра Дмитрия Медведева — при этом в правительстве ожидаются существенные перестановки, хотя значительная часть состава останется прежней.