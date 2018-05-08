Меню
Россия
Песков ответил на вопрос о способности правительства выполнить майские указы Путина
Новости Сирии
Сирия: правительственные силы окружают боевиков ИГ в южных районах Дамаска
Следующая новость
Загрузка...

    Песков ответил на вопрос о способности правительства выполнить майские указы Путина

    142

    Песков ответил на вопрос о способности правительства выполнить майские указы Путина

    Москва, 8 мая. Президент Владимир Путин позитивно оценивает результаты выполнения правительством России прежних «майских указов» и считает, что кабмин справится с новыми задачами. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя перестановки в правительстве после инаугурации Путина.

    В ходе пресс-брифинга Песков подчеркнул, что как и старое, новое правительство будет состоять исключительно из профессионалов, которые вполне смогут справиться с новыми задачами, которые «достаточно конкретно прописаны в новом указе».

    «Работали и работают и будут работать исключительно профессионалы. Вы знаете, что президент дал позитивную оценку предыдущему кабинету, относительно в том числе оценке выполнения предыдущих майских указов», — напомнил Песков.

    При этом способность нового правительства с новыми задачами пресс-секретарь президента предложил не оценивать до тех пор, пока не будет известен состав нового правительства.

    Напомним, президент Владимир Путин выдвинул на пост премьер-министра Дмитрия Медведева — при этом в правительстве ожидаются существенные перестановки, хотя значительная часть состава останется прежней.

    Песков ответил на вопрос о способности правительства выполнить майские указы Путина

    Автор: Дарья Фролова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.