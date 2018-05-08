Песков прокомментировал новый майский указ Путина

Москва, 8 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подписание главой государства Владимиром Путиным нового майского указа, который определил национальные цели развития России на период до 2024 года.

«Вы знаете, что вчера были подписан майский указ, которые составлены на основе послания президента Федеральному собранию. Документ объемный, экономистам еще предстоит его проанализировать», — сказал Песков журналистам.

Напомним, текст указа был опубликован вчера на официальном сайте Кремля. В документе указано 17 пунктов, выполнение которых необходимо для прорывного научно-технологического и социально-экономического развития РФ. Они же направлены, в частности, на увеличение численности населения, повышения уровня жизни россиян.

Так, Путин поручил снизить уровень бедности в стране в два раза, повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а также каждый год улучшать жилищные условия не менее пяти миллионов российских семей.