Меню
Политика
Песков рассказал о контактах Путина с лидерами других стран по иранской ядерной сделке
Новости Сирии
Сирия: правительственные силы окружают боевиков ИГ в южных районах Дамаска
Следующая новость
Загрузка...

    Песков рассказал о контактах Путина с лидерами других стран по иранской ядерной сделке

    127

    Песков рассказал о контактах Путина с лидерами других стран по иранской ядерной сделке

    Москва, 8 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о том, общался ли глава государства с лидерами других стран о выходе США из иранской ядерной сделки.

    «Политика Путина последовательна и открыта. В стратегическом плане эта позиция совпадает с лидером европейских стран, которые также не являются сторонниками слома этого основополагающего документа», — сказал Песков, его слова передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

    Пресс-секретарь отметил, что имелись контакты с лидерами Германии, Франции и других государств. Позиция Москвы относительно действий, «направленных на слом договоренностей», хорошо известна, и их нельзя допустить.

    «Последствия связаны с тем, что перестанет существовать хрупкое, но незаменимая система договоренностей между странами относительно ядерного досье Ирана», — резюмировал Песков. 

    Автор: Юлия Майорова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.