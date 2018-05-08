Песков рассказал о контактах Путина с лидерами других стран по иранской ядерной сделке

Москва, 8 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о том, общался ли глава государства с лидерами других стран о выходе США из иранской ядерной сделки.

«Политика Путина последовательна и открыта. В стратегическом плане эта позиция совпадает с лидером европейских стран, которые также не являются сторонниками слома этого основополагающего документа», — сказал Песков, его слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пресс-секретарь отметил, что имелись контакты с лидерами Германии, Франции и других государств. Позиция Москвы относительно действий, «направленных на слом договоренностей», хорошо известна, и их нельзя допустить.