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«Кому положено, тот знал»: Песков прокомментировал выдвижение Медведева на пост премьера
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    «Кому положено, тот знал»: Песков прокомментировал выдвижение Медведева на пост премьера

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    «Кому положено, тот знал»: Песков прокомментировал выдвижение Медведева на пост премьера

    Москва, 8 мая. О предстоящем выдвижении Дмитрия Медведева на пост главы правительства РФ было известно заранее, однако только уполномоченным лицам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе пресс-брифинга. Песков отметил, что о предстоящем выдвижении знали те, «кому положено».

    «Кому было положено, тот знал, кому не положено — нет. Кандидатура выдвигается после вступления в должность, что и произошел. Не нужно искать какие-то подводные камни», — объяснил Песков.

    Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, представитель президента отказался отвечать на вопрос о том, рассматривались ли Путиным другие кандидатуры на пост премьер-министра.

    «Не могу ответить. Это прерогатива главы государства», — ответил пресс-секретарь на все вопросы.

    Напомним, сразу же после вступления президента Владимира Путина в должность члены правительства России сложили полномочия, после чего Дмитрий Медведев был назначен и.о. главы правительства и выдвинут Путиным в качестве кандидатуры на пост премьера на новый срок.

    «Кому положено, тот знал»: Песков прокомментировал выдвижение Медведева на пост премьера

    Автор: Дарья Фролова
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