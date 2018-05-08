«Кому положено, тот знал»: Песков прокомментировал выдвижение Медведева на пост премьера

Москва, 8 мая. О предстоящем выдвижении Дмитрия Медведева на пост главы правительства РФ было известно заранее, однако только уполномоченным лицам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе пресс-брифинга. Песков отметил, что о предстоящем выдвижении знали те, «кому положено».

«Кому было положено, тот знал, кому не положено — нет. Кандидатура выдвигается после вступления в должность, что и произошел. Не нужно искать какие-то подводные камни», — объяснил Песков.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, представитель президента отказался отвечать на вопрос о том, рассматривались ли Путиным другие кандидатуры на пост премьер-министра.

«Не могу ответить. Это прерогатива главы государства», — ответил пресс-секретарь на все вопросы.

Напомним, сразу же после вступления президента Владимира Путина в должность члены правительства России сложили полномочия, после чего Дмитрий Медведев был назначен и.о. главы правительства и выдвинут Путиным в качестве кандидатуры на пост премьера на новый срок.