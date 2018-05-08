Песков оценил новый лимузин Путина из проекта «Кортеж»

Москва, 8 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил новый лимузин из проекта «Кортеж».

«Понравился. Президент далее будет использовать этот автомобиль. С осени этого года будут собираться заказы на продажу этих автомобилей. В продажу будут выставлены все модели: микроавтобусы, короткие и длинные варианты. С начала следующего года будут коммерческие поставки», — заявил Песков, отвечая на вопрос о новом лимузине Путина из проекта «Кортеж».