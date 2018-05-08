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Песков оценил новый лимузин Путина из проекта «Кортеж»
Общество
СМИ выяснили, кому раньше принадлежал номер на инаугурационном лимузине Путина
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    Песков оценил новый лимузин Путина из проекта «Кортеж»

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    Песков оценил новый лимузин Путина из проекта «Кортеж»

    Москва, 8 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил новый лимузин из проекта «Кортеж».

    «Понравился. Президент далее будет использовать этот автомобиль. С осени этого года будут собираться заказы на продажу этих автомобилей. В продажу будут выставлены все модели: микроавтобусы, короткие и длинные варианты. С начала следующего года будут коммерческие поставки», — заявил Песков, отвечая на вопрос о новом лимузине Путина из проекта «Кортеж».

    Ранее стало известно название нового президентского лимузина главы российского государства Владимира Путина.

    Автор: Юлия Майорова
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