NI рассказал, как новые российские танки заставили нервничать Прибалтику и Польшу

Вашингтон, 8 мая. Американское издание по военно-политической тематике The National Interest опубликовало статью, в которой рассказало, почему новые танки, произведенные в России, заставляют нервничать Польшу и Прибалтику.

Автор статьи отметил, что последней линией обороны против танков и бронированных боевых машин противника являются пехотные противотанковые системы. Специалисты, которые занимаются разработкой противотанкового оружия, стараются совершенствовать свои комплексы по мере развития технологий танкостроения. Однако Польша и прибалтийские страны, которые пользуются противотанковыми комплексами времен холодной войны, могут нервничать, так как их вооружение должно противостоять одним из новейших систем в мире.

Журналист напомнил, что Польша и все прибалтийские государства продолжают ставить на РПГ-7, основным типом боезаряда которого является РГ-7ВМ, который способен пробить только 300 миллиметров катаной гомогенной брони. При этом ранее болгары и немцы пытались разработать новый вид заряда, но их разработки так и не были приняты на вооружение.

Кроме этого Польша и прибалтийские страны пользуются военной техникой, например шведскими АТ4 и испанским «Инсталаса С90», которые стоят на вооружении в Польше и Литве. Отмечается, что Польша планирует заменить свои устаревшие системы на более современные. И на данный момент рассматривает различные системы, среди которых «Эйртроник PSRL-1», испанские «Инсталаса C90» и «C100».