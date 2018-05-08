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NI рассказал, как новые российские танки заставили нервничать Прибалтику и Польшу
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    NI рассказал, как новые российские танки заставили нервничать Прибалтику и Польшу

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    NI рассказал, как новые российские танки заставили нервничать Прибалтику и Польшу

    Вашингтон, 8 мая. Американское издание по военно-политической тематике The National Interest опубликовало статью, в которой рассказало, почему новые танки, произведенные в России, заставляют нервничать Польшу и Прибалтику.

    Автор статьи отметил, что последней линией обороны против танков и бронированных боевых машин противника являются пехотные противотанковые системы. Специалисты, которые занимаются разработкой противотанкового оружия, стараются совершенствовать свои комплексы по мере развития технологий танкостроения. Однако Польша и прибалтийские страны, которые пользуются противотанковыми комплексами времен холодной войны, могут нервничать, так как их вооружение должно противостоять одним из новейших систем в мире.

    Журналист напомнил, что Польша и все прибалтийские государства продолжают ставить на РПГ-7, основным типом боезаряда которого является РГ-7ВМ, который способен пробить только 300 миллиметров катаной гомогенной брони. При этом ранее болгары и немцы пытались разработать новый вид заряда, но их разработки так и не были приняты на вооружение.

    Кроме этого Польша и прибалтийские страны пользуются военной техникой, например шведскими АТ4 и испанским «Инсталаса С90», которые стоят на вооружении в Польше и Литве. Отмечается, что Польша планирует заменить свои устаревшие системы на более современные. И на данный момент рассматривает различные системы, среди которых «Эйртроник PSRL-1», испанские «Инсталаса C90» и «C100».

    «В целом, большая часть пехотных противотанковых систем в арсенале Польши и прибалтийских стран не способна в достаточной мере противостоять последним версиям российских танков», — резюмирует автор.

    Автор: Дарья Смолина
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