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Песков прокомментировал предложение Медведева о новом назначении Мутко
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    Песков прокомментировал предложение Медведева о новом назначении Мутко

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    Песков прокомментировал предложение Медведева о новом назначении Мутко

    Москва, 8 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Кабмина Дмитрия Медведева назначить в новом составе правительства Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства.

    «Назначения во первых еще не было. Кандидатура. Это вопрос не Кремлю. Это предложение кандидата в главы правительства. Дмитрий Анатольевич уже озвучил свою аргументацию», — сказал пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос.

    Отметим, что в прежнем составе российского правительства Мутко являлся заместителем председателя правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.

    Напомним, накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что кандидаты на должности вице-премьеров, предложенные Дмитрием Медведевым, отличаются профессионализмом и большим опытом работы.

    Автор: Юлия Майорова
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