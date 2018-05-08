Песков прокомментировал предложение Медведева о новом назначении Мутко

Москва, 8 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Кабмина Дмитрия Медведева назначить в новом составе правительства Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства.

«Назначения во первых еще не было. Кандидатура. Это вопрос не Кремлю. Это предложение кандидата в главы правительства. Дмитрий Анатольевич уже озвучил свою аргументацию», — сказал пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос.

Отметим, что в прежнем составе российского правительства Мутко являлся заместителем председателя правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.

Напомним, накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что кандидаты на должности вице-премьеров, предложенные Дмитрием Медведевым, отличаются профессионализмом и большим опытом работы.