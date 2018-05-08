«Путин показал самодостаточность России»: на Западе оценили президентский «Кортеж»

Лондон, 8 мая. Лимузин «Кортеж» производства РФ для церемонии инаугурации Владимира Путина показал Западу самодостаточность России, пишет Daily Express.

В Британии отреагировали на появление на улицах Москвы президентского лимузина «Кортеж» вместо привычного Mercedes. Как считают в Daily Express, это является свидетельством сдвига отношений между РФ и Западом. Российская сторона стремится снизить зависимость от импорта товаров и технологий.

Автор материала отмечает, что решение Путина проехаться на лимузине «Кортеж» стало «патриотическим посланием», чтобы показать Западу самодостаточность РФ. Присутствовавшие на инаугурации гости встретили двухсотметровый пробег «Кортежа» алодисментами.

«Круче, чем у Трампа», — сказал один из гостей.

Глава Минпроторга РФ Денис Мантуров заявил, что автомобили будут представлены брендом «Aurus» и поступят в продажу в начале 2019 года. Британское издание напомнило, что проект «Кортеж» разрабатывался с 2012 года, а лимузин впервые вышел в свет на инаугурации Путина.