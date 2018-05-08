Путин поздравил глав стран бывшего СССР и граждан Грузии и Украины с Днем Победы

Москва, 8 мая. Президент России Владимир Путин накануне Дня Победы поздравил с наступающим праздником глав стран, входящих ранее в состав СССР, и граждан Грузии и Украины.

В частности, поздравительные послания глава государства направил лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии, сообщается на сайте Кремля.

В тексте поздравления Путин напомнил, что День Победы является священной датой и символом единения и беспримерного героизма народов Советского Союза, «сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма».

Российский лидер особо подчеркнул, что молодежи важно передавать неискаженную правду о событиях Великой Отечественной войны, а долг нынешних поколений – не допустить повторения трагических событий.

Путин также поблагодарил всех ветеранов войны и тружеников тыла, пожелав им здоровья, мира и благополучия, и выразил надежду, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, которые закалила Великая Отечественная война, по-прежнему будут основой для развития отношений между государствами.