Курды не могут обеспечить мирную жизнь на захваченных территориях: почему сирийские ополченцы продолжают партизанскую войну

На захваченных курдскими вооруженными формированиями и силами коалиции арабских территориях Сирии продолжается партизанская война. Новый инцидент случился к югу от города Хасака, по всей видимости, недалеко от военной базы США в Аш-Шаддади.

По информации Telegram-канала @mdadashamenglish, неизвестные поразили автомобиль коалиции управляемой ракетой, в результате чего двое американских военнослужащих и несколько боевиков курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) получили ранения.

Есть все основания полагать, что атака была совершена силами местных арабских ополчений. Ранее Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на свои источники в провинции Хасака, уже сообщал о диверсионной деятельности отрядов народного сопротивления в данном районе.

30 марта ими был совершен подрыв американской автоколонны на трассе Абъяд—Хасака, в результате которого 6 американских военных погибли и еще 8 получили ранения различной степени тяжести.

В тот же день народным ополчением в районе населенного пункта Хфиса был открыт огонь по колонне, следовавшей из Манбиджа в Ракку. По данным того же источника, в ходе этой атаки погибло еще 2 американских военнослужащих и еще 8 получили ранения. На этом многочисленные сообщения о деятельности народного сопротивления в провинциях Алеппо, Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор не ограничиваются, и вряд ли новый инцидент в районе Аш-Шаддади станет последним.

Появление отрядов народного сопротивления связано с военным присутствием курдских вооруженных формирований и военнослужащих стран коалиции на территориях Сирии. Курдские «органы власти» при поддержке США навязывают свои законы, однако не спешат восстанавливать мирную жизнь. Как пишет тот же Telegram-канал @mdadashamenglish, в городе Хасака, расположенным в достаточном удалении от зон ведения боевых действий, «Демократические силы Сирии» продолжают зачем-то создавать подземную систему коммуникаций и военных складов.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) прокомментировал ситуацию, которая сейчас разворачивается на захваченных курдскими вооруженными формированиями территориях Сирии:

«Цель курдских вооруженных формирований создать свое независимое государство, где будут, естественно, превалировать курды, и где будут действовать законы и традиции курдской общины, что не принимает и чему противостоит другая часть населения этих районов — сирийские арабы, которые исповедуют суннизм, ассирийцы и другие национальности. То есть сейчас мы наблюдаем развитие сопротивления курдским вооруженным отрядам, навязывающим свою волю на данных территориях».

По мнению эксперта, данное сопротивление будет развиваться и расширяться:

«Поскольку та часть населения, которая страдает от навязываемых курдскими властями своих порядков, достаточно значительна. Она уже имеет, как мы видим, свои вооруженные формирования, которые будут продолжать действовать против американской коалиции и курдских вооруженных формирований. Местное население справедливо считает их оккупационными силами».

Собеседник ФАН объяснил и для чего в Хасаке создается сеть подземных коммуникаций со складами вооружения:

«Это происходит в стратегически важных районах на границе с Турцией, и рассчитано на ведение каких-либо боевых действий, которые не ограничатся противостоянием курдских вооруженных формирований, поддерживаемых американской коалицией, и партизанских отрядов. Возможно, боевые действия будут расширяться и принимать форму противостояния не только с этими партизанскими формированиями, но, и с сирийской правительственной армией или другими игроками, например, Турцией».

Собеседник ФАН считает, что местная курдская власть не способна создать условия для возобновления мирной жизни на захваченных территориях:

«Она поддерживает исключительно интересы курдской общины и зачастую игнорирует интересы других национальностей, представители которых неоднократно заявляли о дискриминации в отношении других общин. Очевидно, что это будет вызывать сопротивление, а значит, на мирную жизнь в этих районах рассчитывать, скорее всего, не приходится».

Эксперт добавил, что мирная жизнь в этих районах возможна только в случае контроля законного сирийского правительства: