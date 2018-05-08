Минск, 8 мая. Власти Минска объяснили, почему шествие «Бессмертного полка» в столице Белоруссии 9 мая не было согласовано. Это технический вопрос, заявил заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич, напомнив, что время проведения шествия совпадало с другой акцией «Белорусь помнит».

«Как считаете, два мероприятия могут одновременно проходить? Мы им предложили присоединиться к акции «Беларусь помнит», — рассказал он в комментарии агентству «Политика сегодня».

При этом Юркевич подчеркнул, что закон о массовых мероприятиях един для всех.

«Если они присоединяться на площади к формату проводимой там акции, то какие проблемы? Никто не запрещает. Приходите, пожалуйста. Там ветераны будут участвовать, без ограничений каких-либо в этот святой праздник», — сказал Юркевич.

Напомним, в заявке организаторов «Бессмертного полка» было указано, что шествие начнется в полдень с площади Якуба Колоса, а конечной его точкой станет площадь Победы. Акция «Белорусь помнит» так же должна начаться в 12 часов на площади Победы.

Ранее один из организаторов «Бессмертного полка» в Минске Валерий Драко заверил, что шествие все равно состоится.