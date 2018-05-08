Десятки детей потеряли сознание во время линейки в украинской школе

Киев, 8 мая. 22 ученика одной из общеобразовательных школ города Черкассы потеряли сознание. Инцидент произошел прямо во время линейки.

«По последним данным — плохо стало 22 ученикам. Дети потеряли сознание. Другие детали полиция пока выясняет», — рассказал журналистам представитель полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко.

По информации местных СМИ, после произошедшего учебный процесс в заведении приостановили до выяснения всех обстоятельств. Кроме того, один ребенок в результате инцидента попал в реанимацию.

По данным Госслужбы Украины по ЧС, массовое отравление детей в школе в украинском городе Черкассы произошло во вторник утром. В МВД сообщали, что в больницу попали 42 ребенка

Напомним, в конце марта этого года школьный автобус с детьми попал в дорожно-транспортное происшествие в Сумской области Украины, в результате серьезной аварии травмы получила одна из старшеклассниц.