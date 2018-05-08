Неумеренное восхваление: эксперт рассказал о недостатках американских комплексов «Джавелин»

Москва, 8 мая. Новость о поставке США на Украину 37 установок ПТУР «Джавелин» преподносится с таким пафосом, что некомпетентные в военных делах читатели могут подумать о том, что с их появлением на танках можно ставить крест, а ВСУ приобрели потерянную боеспособность.

Военный историк Дмитрий Болтенков рассказал о целом ряде недостатков американских комплексов «Джавелин». Главным недочетом данного вооружения, по мнению эксперта, является особенность действия автономной головки самонаведения.

Он подчеркнул, что «Джавелин» отлично работает по движущимся мишеням с температурой, превышающей температуру окружающей среды, однако его применение по стоячим неконтрастным целям — неэффективно, пишут «Известия».

Именно по этой причине, продолжил историк, американские морпехи отказались от комплекса «Джавелин» в пользу ПТРК «ТОУ». Применение ПТРК «Джавелин» на практике в Ираке выявило проблемы, связанные с промахами при пусках по целям, подчеркнул Болтенков.

Кроме того, еще одним значительным недостатком комплекса является длительное время его подготовки к пуску, которое может достигать до полуминуты.

«В целом неумеренное восхваление ПТУР «Джавелин» обусловлено двумя причинами. Во-первых, в условиях жесткой конкуренции на рынке вооружений поставка Украине установок ПТУР «Джавелин» является хорошим информационным поводом для рекламы данного комплекса», — отметил эксперт.

Вторая причина — необходимость поднятия морального духа разложившейся, склонной к массовым самоубийствам, погрязшей в пьянстве и мародерстве армии Украины, заключил он.