Сирия: военный эксперт объяснил, почему террористы не могли сбить российский Ка-52

Москва, 8 мая. Версия о том, что разбившийся на территории Сирии вертолет Ка-52 ВКС РФ был сбит боевиками террористических группировок, не выдерживает критики, уверен российский военный эксперт Виктор Мураховский — в случае, если бы это было так, о своем успехе боевики трубили бы во всех своих информационных источниках. Наиболее вероятная версия, уверен эксперт, была выдвинута Минобороны — техническая неисправность.

«Террористы такие вещи, как уничтожение иностранных военных самолетов на территории Сирии и Ирака, рекламируют вовсю. Там в очередь выстраиваются группировки, которые заявляют, что это именно они сбили аппарат. В этом случае мы не видим подобного», — напомнил Мураховский.

В беседе с РИА Новости эксперт отметил, что ему неизвестно, какие силы могли бы сбить российскую боевую машину на западе Сирии, где расположена авиабаза ВКС РФ «Хмеймим» — если за Евфратом существуют мощные формирования курдов, которые снабжаются США, но на западе страны все мощные антиправительственные группировки уже были разбиты и сохранили свои силы лишь в небольших анклавах.