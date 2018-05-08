Сирия сегодня: Франция допускает новый ракетный удар по САР, крушение Ка-52

Сирия, 8 мая. Париж допускает новый ракетный удар по территории Сирийской Арабской Республики (САР). Министерство обороны Российской Федерации назвало причину падения боевого вертолета Ка-52. Соединенные Штаты усилят поддержку «умеренной» оппозиции. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Франция намекает

Как заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, Париж не исключает, что по Сирии может быть нанесен новый ракетный удар в случае использования химического оружия. По ее словам, нельзя допускать применение химического оружия, а также необходимо с этим бороться. По ее мнению, цель ударов, которые произошли 14 апреля, — якобы не допустить повторения химических атак со стороны Дамаска. Однако до сих пор никаких вразумительных доказательств мнимой «химатаки» так и не было представлено.

«Если это повторится, мы можем вновь принять решение о новых ударах», — сказала Парли.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что второй фазы ударов по САР не будет, отметив, что цель была достигнута. При этом он заметил, что если «красная линия» будет нарушена, то возможно новое вмешательство международной антитеррористической коалиции.

Напомним, МИД РФ заявил, что цель «вбросов» о применении химического оружия сирийскими войсками в САР — выгородить боевиков незаконных вооруженных формирований и оправдать возможные силовые удары извне.

Крушение Ка-52

В САР разбился российский военный самолет Ка-52. Как сообщает Министерство обороны РФ, оба пилота погибли. Тела летчиков были найдены и доставлены на аэродром. Отмечается, причиной крушения вертолета могла стать техническая неисправность.

«По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность», — говорится в сообщении.

Сообщается, что вертолет упал при выполнении планового полета над восточными районами САР.

Поддержка оппозиции

Конгресс Соединенных Штатов собирается расширить проводимую Пентагоном программу «обучения и оснащения» отрядов вооруженной оппозиции в САР к концу 2019 года. Об этом говорится в распространенном докладе о проекте оборонного бюджета США на 2019 год.

«В этом разделе будет расширяться и модифицироваться раздел 1209… путем расширения программы «обучения и оснащения» в Сирии. Этот раздел потребует от президента США представить комитетам обороны Конгресса план… в котором будут описаны усилия, которые предпримут Соединенные Штаты для обучения и создания сил, проверенных надлежащим образом», — говорится в распространенном документе.

Кроме того, документ включает в себя подробную информацию о мерах по обеспечению подотчетности по оборудованию, которое было предоставлено «умеренной» оппозиции. Также план содержит указания о том, как оценивать эффективность сил и необходимые условия для определения того, что террористическая группировка «Исламское государство»1 (деятельность организации была запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) была «нейтрализована надлежащим образом».

1 Организация запрещена на территории РФ.