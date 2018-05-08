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Путин: Открытие Зала исторической правды Музея Победы — своевременная инициатива
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    Путин: Открытие Зала исторической правды Музея Победы — своевременная инициатива

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    Москва, 8 мая. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей торжественного открытия Зала исторической правды Музея Победы. Об этом говорится на сайте Кремля.

    Глава государства назвал появление экспозиции важной и своевременной инициативой. По мнению Путина, торжественное мероприятие объединило в музее ветеранов, поисковиков, волонтеров, добровольцев, сотрудников военно-исторических музеев и мемориальных комплексов, а также научное сообщество.

    Президент назвал открытие экспозиции актуальной и важной инициативой. Он уточнил, что документы и архивные материалы о ключевых событиях Второй мировой войны и Великой Отечественной войны поданы в музее мультимедийном формате. Путин подчеркнул, что Победа — общее достояние народов, которые сражались против фашизма.

    Глава государства выразил уверенность в том, что выставочное пространство привлечет внимание как профессионалов, так и простых граждан.

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    Автор: Анна Иванова
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