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Украина
В Минобороны Украины рассказали, как Roshen помогла переоборудовать систему ПВО
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    В Минобороны Украины рассказали, как Roshen помогла переоборудовать систему ПВО

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    В Минобороны Украины рассказали, как Roshen помогла переоборудовать систему ПВО

    Киев, 8 мая. Кондитерская компания Roshen украинского главы Петра Порошенко помогла переоснастить систему ПВО вокруг столицы Украины. Об этом во вторник сообщил глава Минобороны страны Степан Полторак.

    По словам украинского министра, была помощь от Roshen на переоборудование, а также ремонт комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

    «В свое время Украина имела три кольца противовоздушной обороны. Затем был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы — и оружие было продано или ликвидировано, хотя, к слову, не было старым», — сказал Полторак, отвечая на вопрос являются ли правдой данные о том, что система ПВО вокруг Киева переоснащена на деньги Roshen.

    Военный министр также отметил, что на сегодняшний день Украине необходимо сфокусироваться на нескольких направлениях, в том числе на создании комплексов ПВО, систем залпового огня, артиллерийских систем, а также современных противотанковых средств и радиоэлектронных средств.

    Напомним, Порошенко, выдвигая кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, правда, пока не выполнил обещание.

    Автор: Дана Балан
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