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Газпромбанк и Ростех могут стать совладельцами Mail.ru Group
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    Газпромбанк и Ростех могут стать совладельцами Mail.ru Group

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    Газпромбанк и Ростех могут стать совладельцами Mail.ru Group

    Москва, 8 мая. Оператор «Мегафон», Газпромбанк, «Ростех» и USM Holdings намерены создать совместное предприятие для развития цифровых технологий. Компания будет носить название «МФ технологии» (МФТ).

    Как стало известно, «Мегафон» передаст в совместное предприятие 11,5 млн акций Mail.ru Group класса А, что составляет 5,23% экономической доли или 58,87% голосов. На данный момент оператору принадлежит 15,2% экономической доли Mail.ru Group, или 63,8% голосующих акций. 

    На сегодняшний день акционером МФТ является Lefbord Investment Limited («Lefbord») — дочерняя компания «Мегафона». По итогам сделки, 45% акций будет принадлежать «Lefbord», 35% — Газпромбанку, USM — 9%, а «Ростеху» — 11%. Об этом сообщает «Коммерсантъ». 

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора «Мегафона» Геворка Вермишяна, у «Мегафона» в планах закрыть сделку по созданию совместного предприятия в мае.

    Автор: Дарья Смолина
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