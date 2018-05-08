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Посол РФ выразил благодарность Греции за мероприятия в честь Дня Победы
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    Посол РФ выразил благодарность Греции за мероприятия в честь Дня Победы

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    Посол РФ выразил благодарность Греции за мероприятия в честь Дня ПобедыАфины, 8 мая. Посол РФ в Греции Андрей Маслов выразил благодарность властям и гражданам за проведение мероприятий, приуроченных к Дню Победы, и призвал к участию в акции «Бессмертный полк».

    «По традиции в Греции организации русскоязычных жителей организуют разные мероприятия в празднование годовщины Победы. Во многих городах Греции — в Афинах, Салониках, на Керкире, на Крите, в Коринфе, в Янине  — пройдут массовые шествия «Бессмертного полка»,  — рассказал российский посол в эфире греческого общественного телевидения ERT.

    В этом году 9 мая, поделился Андрей Маслов, шествия граждан с портретами участвовавших в войне родственников пройдут по маршруту от Русской посольской церкви до площади Синтагма в центре Афин. Окончание празднования Дня Победы ознаменуется концертом песен военных лет во дворце Заппион.

    «Мы высоко ценим здесь, в Греции, поддержку и взаимопонимание греческих властей и греческих граждан. Я уверен, что завтра в шествии примут участие не только наши соотечественники, но и многие греки», — сказал посол.

    Напомним, что проведение «Бессмертного полка» жителями Афин в прошлом году стало самым массовым за рубежом. По данным, в акции участвовали 5 тысяч человек, в том числе сотни греков. Также поддержали акцию и жители городов многих других стран мира.

    Автор: Екатерина Кухарева
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