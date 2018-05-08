Политический суицид: Милонов назвал мифом вероятность войны между Россией и Европой 

России и Европе может грозить военное столкновение, если в отношениях между странами будет нарастать напряжение. Об этом заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Марк Йонген в интервью Sputnik Литва.

По словам политика, это — худший сценарий из всех возможных, который может иметь место через 10-15 лет.

«Есть несколько сценариев, я сейчас не смогу выделить какой-то наиболее вероятный. Если напряжение будет нарастать так, как сейчас, в худшем случае нас ждет военное противостояние через «посредника». Ключевое слово «Украина», — отметил Йонген.

Как подчеркнул член комитета по международным делам Государственной думы РФ Виталий Милонов, возможная война между Европой и Россией — миф. Как отметил политик в интервью Федеральному агентству новостей, главной опасностью для европейских стран является даже не Россия, а их собственная внутренняя политика.

«Вероятность военного конфликта между Россией и Европой — это миф, который раздули лобби, желающие увеличить расходы на военную сферу, — говорит Милонов. — Эти лобби не представляют европейские интересы, а, наоборот, противоречат им, следуя тому, чего требует Вашингтон. А власти США давно хотят, чтобы отношения между Россией и Европой ухудшились. Американцы никогда не будут воевать своими руками. Они способны нападать только на маленькие страны, где для защиты есть только автоматы. К мощной державе они даже не сунутся. Но им очень хочется, чтобы большого русского медведя кусала европейская свора, пытаясь затравить. Здравомыслящие европейские политики понимают, что война с Россией — невозможный вариант. Это политический суицид. Да и не настолько опасна Россия, насколько внутренняя политика европейских стран. Если Европа будет следовать тому же вектору развития, что и сейчас, то лет через десять потоки мигрантов полностью изменят ситуацию. Те, кто пока еще в меньшинстве, станут большинством. И если с кем и придется воевать России, то только с европейским халифатом. И хорошо, если европейцы своей толерантностью не приютят большое количество террористов из «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

По словам немецкого политика, для Европы возможен и тесный альянс с Россией. Но для этого должна усилить свои позиции партия «Альтернатива для Германии».

«В лучшем же случае, а именно если партии, подобные АдГ, укрепят свое влияние в Европе и будут участвовать в управлении своими странами, то мы придем к более тесному альянсу с Россией, и тогда сможем продолжать наш культурный и торговый обмен без всех этих вредоносных маневров вроде санкций. Но повторю: это зависит от того, как будет выглядеть политический ландшафт здесь, на Западе. Мы работает над тем, чтобы наши отношения развивались по второму пути», — сказал Йонген.

Марк Йонген сказал и о том, что сегодня наблюдается упадок в дипломатии и все больше места на международной арене занимают провокации, подобные «делу Скрипалей» и так называемой «химатаки» в сирийской Думе.

Напомним, отношения между Россией и Западом ухудшились после того, как начался украинский кризис. США и Европа обвинили Москву в агрессии и ввели санкции. В свою очередь Москва предприняла ответные меры.

1 Организация запрещена на территории РФ.