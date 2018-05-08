Цивилев пообещал совершить прорыв в развитии Кузбасса к 2019 году



Кемерово, 8 мая. Сергей Цивилев заявил о намерении обеспечить в Кузбассе прорыв в рамках стратегии развития региона.

Как сообщает «Газета Кемерова», Цивилев напомнил слова Владимира Путина о том, что только «единство свободных граждан и сильного государства может стать основой развития страны», что Россия нуждается в прорывах, на которые «способно только общество, отторгающее дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину.

После инаугурации президента глава региона Сергей Цивилев заявил о грядущих переменах.

«В рамках реализации этой задачи мы уже начали активную подготовку Стратегии развития региона до 2035 года. Хочется, чтобы она была по-настоящему народной, поэтому я уже сейчас приглашаю к участию в этой работе всех жителей Кузбасса», — заявил глава Кузбасса.

Цивилев подчеркнул, что новая стратегия не является фикцией или очередным мертвым документом. Власти региона решительно настроены обеспечить заметный прорыв уже до конца 2019 года.

Также «Газета Кемерова» отмечает, что врио губернатора Кузбасса уже начал формировать новую команду, в которой делает упор на людей из региона.

