Медведев предложил назначить Мутко вице-премьером по вопросам строительства

Москва, 8 мая. Исполняющий обязанности главы правительства РФ Дмитрий Медведев предложил назначить в новом составе правительства Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства. Об этом он сообщил во время встречи с депутатами Государственной думы.

«Еще одна интересная идея, которая существует с учетом опыта и с учетом персональных характеристик, в то же время имея в виду то, что мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами», — заявил политик, комментируя свое предложение по поводу выдвижения Мутко.

В прежнем составе российского правительства Мутко являлся заместителем председателя правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.

Также в ходе встречи с депутатами Медведев предложил назначить Дмитрия Козака вице-премьером по вопросам промышленности и энергетики, Константина Чуйченко — главой аппарата правительства, а нынешнего заместителя главы оборонного ведомства Юрия Борисова — зампредом правительства по ОПК.

Напомним, кандидатуру самого Медведева на пост главы правительства РФ депутаты Государственной думы намерены рассмотреть 8 мая.