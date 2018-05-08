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Медведев предложил назначить Мутко вице-премьером по вопросам строительства
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    Медведев предложил назначить Мутко вице-премьером по вопросам строительства

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    Медведев предложил назначить Мутко вице-премьером по вопросам строительства

    Москва, 8 мая. Исполняющий обязанности главы правительства РФ Дмитрий Медведев предложил назначить в новом составе правительства Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства. Об этом он сообщил во время встречи с депутатами Государственной думы.

    «Еще одна интересная идея, которая существует с учетом опыта и с учетом персональных характеристик, в то же время имея в виду то, что мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами», — заявил политик, комментируя свое предложение по поводу выдвижения Мутко.

    В прежнем составе российского правительства Мутко являлся заместителем председателя правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.

    Также в ходе встречи с депутатами Медведев предложил назначить Дмитрия Козака вице-премьером по вопросам промышленности и энергетики, Константина Чуйченко — главой аппарата правительства, а нынешнего заместителя главы оборонного ведомства Юрия Борисова — зампредом правительства по ОПК.

    Напомним, кандидатуру самого Медведева на пост главы правительства РФ депутаты Государственной думы намерены рассмотреть 8 мая.

    Автор: Дана Балан
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