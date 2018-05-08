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Порошенко потребовал избавить Украину от общих военных праздников с Россией
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    Порошенко потребовал избавить Украину от общих военных праздников с Россией

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    Порошенко потребовал избавить Украину от общих военных праздников с Россией

    Киев, 8 мая. Украина не должна иметь общих с Россией военных праздников, сообщил украинский президент Петр Порошенко. Соответствующее заявление было сделано в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня памяти и примирения.

    «Еще в 2014 году я положил конец давней и странной традиции праздновать главный военный праздник в унисон со страной-агрессором, — сказал Порошенко. — В нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором».

    Напомним, ранее Порошенко перенес празднование Дня пограничника Украины с 28 мая на 30 апреля.

    Отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2014 году после начала боевых действий в Донбассе и воссоединения Крыма с РФ в марте и в апреле того же года. При этом известно, что Крым вошел в состав России в результате референдума, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказались за вхождение полуострова в состав РФ, а конфликт в Донбассе начался из-за недовольства местных жителей политикой Киева. 

    Автор: Тимур Румянцев
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