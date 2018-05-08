Новый майский указ Путина: Россия способна построить себе счастливую жизнь

Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития страны на период до 2024 года.

В число стратегических задач страны и власти на следующие шесть лет вошли увеличение продолжительности жизни граждан, повышение их уровня жизни, рост реальных доходов выше инфляции с одновременным снижением вдвое уровня бедности в стране, обеспечение темпов экономического роста выше мировых и вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира, а также масса других задач в социальной и экономической сфере.

Цель — человек

При анализе опубликованного указа возникает новая картина задач, стоящих перед страной и государственной властью, в сравнении с той повесткой дня, по которой страна жила шесть последних лет. Напомним, что предыдущие «майские указы», принятые ровно шесть лет тому назад, 7 мая 2012 года, содержали 218 поручений, разбитых на 11 главных сфер — от экономической и социальной политики, вплоть до конкретных вопросов военного строительства, внешней политики и межнациональных отношений.

Нынешний же указ представляет собой интегральный текст, в преамбуле которого изложено лишь девять магистральных направлений. Это обеспечение роста населения страны, увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, снижение в два раза уровня бедности, улучшение жилищных условий не менее пяти миллионов семей ежегодно, ускорение технологического развития Российской Федерации и поддержка инноваций, обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий, вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира и, наконец, создание высокопроизводительного и современного экспортно ориентированного сектора российской экономики.

Нетрудно заметить, что первые пять из девяти задач имеют социальный характер и связаны, в первую очередь, с обеспечением повышения качества жизни россиян во всех аспектах. При этом материальное благополучие отнюдь не является единственным мерилом успеха: на первый план в последующем тексте, расшифровывающем стратегические цели, выводятся вопросы здравоохранения, образования, здоровья нации и качества ее человеческого потенциала.

Такого рода сдвиг от простых лозунгов «удвоения ВВП», звучавших ранее, показывает качественное изменение российских реалий. От примата выживания, унаследованного из 1990-х годов, страна спокойно и буднично переходит на траекторию развития, позволяющую осуществлять такой парадигмальный сдвиг в сторону человеческих интересов и выгод всех жителей России.

При этом данная политика ориентируется отнюдь не только на растущую прослойку объективно обеспеченных и даже богатых людей, возникшую за последнее десятилетие. Ведь в качестве одной из главных задач названа борьба с бедностью, что подразумевает государственную поддержку неимущих и малообеспеченных слоев населения России и «вытягивание» их возможностей как минимум на нижнюю планку заработка и потребления среднего класса.

В сторону от «экономики нефти»

Четыре последующих цели, касающиеся экономического и технологического развития России, также разительно отличаются от концепции «сырьевой сверхдержавы», которая была популярной еще не так давно.

Продолжающийся в мире вялотекущий, однако подтачивающий рост глобальной экономики кризис вот уже десять лет наглядно показывает очевидное — страны с преимущественно сырьевой экономикой являются «кормовой базой» для мировых экономических лидеров, оплачивают все их счета в кризисные времена. Падение цен на сырье, которое произошло после максимумов 2007—08 годов, хотя и было частично компенсировано за последующие десять лет, так и не обеспечило восстановление докризисной ситуации. В то же время страны, являющиеся мировыми технологическими лидерами, лишь упрочили свой отрыв от остального мира — и теперь пытаются утвердить еще более кабальные условия для стран, производящих сырье или же продукцию низкого передела.

Отдельным фактором, воздействующим на мировую и российскую динамику в таких условиях, прописана «цифровая экономика», под которой подразумевается максимальное использование новых интеллектуальных технологий во всех отраслях экономики, в том числе традиционных. По сути дела, даже ставшая для России «подушкой безопасности» экспортная отрасль нефти и газа сегодня также немыслима без цифровых технологий — будущие промыслы, судя по всему, станут работать в гораздо более сложных геологических условиях и в ситуации зависимости от систем моделирования, прогнозирования и контроля добычи, во многом имеющих цифровую природу.

«Углеводородная экономика», которая воспринималась в прошлые периоды как спасение и преимущество России, в текстах нынешних указов практически полностью заменена на другие отрасли. В качестве таковых названа обрабатывающая промышленность, агропромышленный комплекс и сфера высоких технологий. Перед страной, фактически, поставлена задача новой конверсии — переноса фокуса вложения капитала с традиционного нефтегаза на смежные отрасли, которые тоже должны безусловно обладать экспортным потенциалом.

Однако данный потенциал отнюдь не подразумевается в виде максимы «вывезти и забыть, а деньги оставить за рубежом». Отдельными абзацами прописаны стратегические задачи по обеспечению справедливого налогообложения экспорта, перенаправления полученных доходов на проекты в области инфраструктуры и защиты окружающей среды. Развитие российской экономики мыслится комплексным и направленным в первую очередь на развитие страны.

Отсутствующие параграфы

Интересно и то, что некоторые пункты предыдущих «майских указов» 2012 года практически полностью отсутствуют в новом документе. Так, в его тексте не содержится подробных параграфов о программе строительства вооруженных сил Российской Федерации, о совершенствовании военной службы, о задачах внешнеполитического курса или о вопросах межнациональных взаимоотношений. В то время как в 2012 году эти направления были оформлены в виде отдельных, подробных и объемных документов.

Читайте также: Революция сверху: Дмитрий Лекух о «майском указе» Путина и его правительстве

Это говорит о том, что часть предыдущих «майских указов» была буднично и планомерно реализована в предыдущий шестилетний период. На сегодняшний день в стране практически полностью отсутствуют проблемы межнациональной напряженности, террористическое подполье разгромлено и не обладает никакими значимыми человеческими или же организационными ресурсами. Проведена реформа Армии, а ее боеспособность и эффективность доведены до совершенства в нескольких миротворческих и региональных конфликтах. Российская дипломатия также зарекомендовала себя с лучшей стороны, обеспечив возвращение России к независимой внешней политике.

То же самое можно сказать и о целях нового «майского указа», который вобрал в себя все нерешенные за прошлый период задачи. Их реализация отнюдь не выглядит маниловщиной или прожектерством. У России, как общества и государства, есть все возможности реализовать каждую из вновь поставленных задач.