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Политика
Пашинян заверил парламент Армении, что не допустит политических репрессий
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    Пашинян заверил парламент Армении, что не допустит политических репрессий

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    Пашинян заверил парламент Армении, что не допустит политических репрессий

    Ереван, 8 мая. Лидер парламентской оппозиции Армении Никол Пашинян в ходе выступления перед парламентом страны заявил, что после его победы на выборах премьер-министра никаких политических репрессий не будет, подчеркнув, что «правящая партия и оппозиция могут быть спокойны». 

    «Я обещаю, что никаких политических гонений и репрессий мы не допустим. В нашей стране этого не будет», — объявил Пашинян.

    По его словам, сейчас Армения имеет большой шанс стать сильным игроком на международной политической арене. И поэтому многих профессионалов, которые достигли своих постов собственными силами, он намерен оставить на своих местах.

    «Кадровых тотальных чисток не будет. Все люди, которые успешно выполняли свои задачи перед народом и государством останутся на местах», — подчеркнул лидер оппозиции.

    Уже в ближайшее время будет решено, получит ли Пашинян назначение на должность премьер-министра. Корреспонденты ФАН следят за слушаниями в парламенте Армении в режиме реального времени.

    Напомним, Никол Пашинян стал лидером оппозиции и вывел на улицы многотысячные митинги протеста, которые привели к отставке экс-премьера и экс-президента Армении Сержа Саргсяна.

    Пашинян заверил парламент Армении, что не допустит политических репрессий

    Автор: Андрей Рост; Василий Иваненко; специально для ФАН Ереван
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