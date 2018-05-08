Пашинян заверил парламент Армении, что не допустит политических репрессий

Ереван, 8 мая. Лидер парламентской оппозиции Армении Никол Пашинян в ходе выступления перед парламентом страны заявил, что после его победы на выборах премьер-министра никаких политических репрессий не будет, подчеркнув, что «правящая партия и оппозиция могут быть спокойны».

«Я обещаю, что никаких политических гонений и репрессий мы не допустим. В нашей стране этого не будет», — объявил Пашинян.

По его словам, сейчас Армения имеет большой шанс стать сильным игроком на международной политической арене. И поэтому многих профессионалов, которые достигли своих постов собственными силами, он намерен оставить на своих местах.

«Кадровых тотальных чисток не будет. Все люди, которые успешно выполняли свои задачи перед народом и государством останутся на местах», — подчеркнул лидер оппозиции.

Уже в ближайшее время будет решено, получит ли Пашинян назначение на должность премьер-министра. Корреспонденты ФАН следят за слушаниями в парламенте Армении в режиме реального времени.

Напомним, Никол Пашинян стал лидером оппозиции и вывел на улицы многотысячные митинги протеста, которые привели к отставке экс-премьера и экс-президента Армении Сержа Саргсяна.