Пашинян заявил, что Армения должна улучшить отношения с США, но с Россией ругаться не надо

Ереван, 8 мая. Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что Армения и руководство страны должны пересмотреть в сторону улучшения свои отношения с США. Рассмотреть возможности увеличения сотрудничества между странами.

«Нам требуется пересмотреть отношения между Арменией и США. Улучшить их и прийти к определенному партнерству».

По словам лидера оппозиции, речь идет о военном, экономическом и политическом сотрудничестве. Впрочем, Пашинян отметил, что несмотря на сложную международную ситуацию в мире между США и Российской Федерацией, Армения не будет отказываться от сотрудничества и сохранит братские отношения с Россией.