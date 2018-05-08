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Пашинян заявил, что Армения должна улучшить отношения с США, но с Россией ругаться не надо
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    Пашинян заявил, что Армения должна улучшить отношения с США, но с Россией ругаться не надо

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    Пашинян заявил, что Армения должна улучшить отношения с США, но с Россией ругаться не надо

    Ереван, 8 мая. Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что Армения и руководство страны должны пересмотреть в сторону улучшения свои отношения с США. Рассмотреть возможности увеличения сотрудничества между странами. 

    «Нам требуется пересмотреть отношения между Арменией и США. Улучшить их и прийти к определенному партнерству». 

    По словам лидера оппозиции, речь идет о военном, экономическом и политическом сотрудничестве. Впрочем, Пашинян отметил, что несмотря на сложную международную ситуацию в мире между США и Российской Федерацией, Армения не будет отказываться от сотрудничества и сохранит братские отношения с Россией. 

    Автор: Андрей Рост; Василий Иваненко специально для ФАН из Еревана
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