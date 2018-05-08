«Прикрывает скотство»: Басурин и Прилепин ответили на слова Порошенко о «50 тысячах русских солдат» в Донбассе

В интервью телеканалу CBS News украинский лидер Петр Порошенко заявил, что половина бойцов, воюющих сегодня в Донбассе на стороне ополченцев, — это якобы граждане России.

Замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин назвал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что на стороне ополченцев в Донбассе «воюют 50 тысяч россиян», ложью, а известный российский писатель и офицер ВС ДНР Захар Прилепин объяснил, для чего Порошенко врет.

«Порошенко заявил, что половина тех, кто воюют за ДНР и ЛНР, являются российскими гражданами. При этом он назвал цифру в 50 тысяч российских солдат. Выходит, что Порошенко раскрыл военную тайну, ему известна численность нашей армии? Но, конечно, это неправильные цифры», — заметил полковник Вооруженных сил ДНР Эдуард Басурин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Замкомандующего оперативным командованием ДНР подчеркнул, что регулярных российских войск в Донбассе как не было, так и нет.

«А то, что за нас воюют добровольцы из России, мы никогда не скрывали. Но, конечно, это не 50 тысяч человек, как утверждает Порошенко. Его цифры завышены в десятки раз, и откуда он их взял, непонятно», — заметил Эдуард Басурин.

Захар Прилепин отметил, что, делая подобные заявления, Петр Порошенко работает на новейшую украинскую мифологию, в которой Киеву удобно и не стыдно существовать.

«В 2014 году, когда вся эта история началась, и когда добровольцев из России в Донбассе было существенно больше, украинцы прекрасно осознавали, кто восстал, и говорили, что Донецк принес в их дом войну. Они видели 300 тысяч человек, которые захватывали администрации в Донецке, Луганске, Харькове. Видели народных губернаторов, видели Губарева, Захарченко, Ходаковского и все отлично понимали. А потом они стали бомбить Донбасс, и в Киеве сразу стало неудобно говорить об убийстве собственных граждан. Для своего душевного успокоения украинские власти стали продвигать идею, что в Донбассе воюют не жители Донбасса, а россияне», — считает российский писатель, являющийся замполитом одного из батальонов ДНР.

По словам Прилепина, в 2014 году в армии ДНР насчитывалось 3-4 тысячи добровольцев из России, то сейчас их не больше ста человек.

«В моем батальоне 250 человек и российских волонтеров в нем — шестеро. Все они непрофессиональные военные. Было пару ребят, которые раньше служили. Но один погиб в Сирии, а второй уволился, — отметил Прилепин в беседе с ФАН. — Самое интересное, что в Киеве-то тоже знают, что русских солдат в Донбассе нет. Но Порошенко удобнее говорить, что Россия убивает мирных граждан в Донбассе, а не артиллерия ВСУ. Так он прикрывает скотство, сваливая свою вину на соседа».

Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и российской регулярной армии на территории юго-востока Украины нет.