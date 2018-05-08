Сирия новости 8 мая 12.30: САА выбила ИГ с ряда позиций в Дамаске, более 3200 боевиков покинули север Хомса

Сирия, 8 мая. САА освободила от ИГ1 несколько зданий в Дамаске, более 3200 боевиков покинули север Хомса, в Алеппо отмечаются бои между САА и «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выбили ИГ с ряда позиций в Хаджар аль-Асваде, атакуют ИГ в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: теряет позиции в Дамаске, противостоит САА в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Алеппо.

Курды: укрепляют позиции в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

К югу от Дамаска продолжается операция правительственных войск САР по освобождению территорий от террористов «Исламского государства». Информационное агентство Muraselon пишет, что Сирийская арабская армия (САА) выбила ИГИЛовцев из нескольких зданий района Хаджар аль-Асвад.

В это же время южные пригороды Дамаска продолжат покидать боевики вооруженных формирований, согласившиеся на предложенные сирийскими властями условиями и сдавшие свои позиции. Напомним, исламисты уезжают в провинции Идлиб и Алеппо.

Провинция Алеппо

В район города Аль-Баб прибыли автобусы с боевиками, эвакуированными из окрестностей города Ар-Растан в провинции Хомс. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MGhorab3).

Оппозиционный источник передает в своем аккаунте в Twitter (@MasarPressNet), что недалеко от населенного пункта Аз-Захра радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» вывели из строя автомобиль Сирийской арабской армии (САА). Официально данная информация не подтверждена. Напомним, ранее в северной части провинции Алеппо отмечались перестрелки между САА и «Ан-Нусрой».

Провинция Хомс

Местный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@NDhoms1), что из Растанского котла выехало более 70 автобусов с боевиками, сдавшими позиции и оружие Сирийской арабской армии (САА). Всего анклав покинуло более 3200 членов антиправительственных группировок. Напомним, вывод повстанцев с территорий на севере провинции Хомс начался вчера. По сведениям информационного агентства SANA, боевики продолжают сдавать имеющееся у них вооружение, чтобы получить возможность выехать в район сирийско-турецкой границы в Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

В пустыне к западу от Меядина зафиксированы столкновения между проправительственными силами САР и бандами «Исламского государства», базирующимися на захваченных проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор. Об этом пишет местный источник в Twitter (@Majakovsk73).

Также Twitter-канал (@DeirEzzor24) сообщает, что курды укрепляют свои позиции на левом берегу Евфрата. Военные эксперты отмечают, что деятельность SDF и поддерживающей их международной коалиции направлена скорее на сохранение и расширение зоны контроля над нефтяными месторождениями, чем на зачистку территорий региона от ИГ.

Ирак

В районе Дибис на северо-западе провинции Киркук взорвался заминированный автомобиль, передает информационно агентство Iraqi News. В результате инцидента тяжелые ранения получил полковник федеральной полиции Ирака.

Группировка «Исламского государства» пыталась атаковать расположения «Хашд аш-Шааби» в провинции Салах эд-Дин. По сведениям информагентства Iraqi News, бойцы ополчения отбили нападение радикальных исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)