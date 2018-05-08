Семьи погибших в Сирии пилотов Ка-52 получат по 6,4 млн рублей страховки

Москва, 8 мая. Семьи российских пилотов, погибших при крушении в Сирии вертолета Ка-52, получат страховку и единовременное пособие в страховой компании «Согаз». Как сообщили в пресс-службе страховщика, речь идет о 6,4 млн рублей за каждого погибшего.

Российское оборонное ведомство сообщило 7 мая о гибели в арабской республике двух пилотов вертолета Ка-52. По данным Минобороны, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

Согласно госконтракту, заключенным между ведомством и страховщиком, «Согаз» выплатит родственникам погибших по 6,4 млн рублей, пишет РИА Новости. Страховая компания выразила соболезнования родным и близким пилотов и сообщила, что перечислит средства в кратчайшие сроки.