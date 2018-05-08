Революция станет новой туристической «фишкой» Армении — Пашинян

Ереван, 8 мая. Туристов в Армению планируют привлекать итогами первой в современности «революцией любви». Об этом сообщил лидер армянской оппозиции Никол Пашинян, выступая перед депутатами парламента страны.

«Мы рассчитываем, что количество туристов в следующие полгода увеличится значительно. Многие хотят приехать и посмотреть на нашу страну, которая первой провела «революцию любви». Это будет нашим способом привлечения новых инвестиций», — сказал политик.

По его словам, в ближайшем будущем наплыв туристов будет одним из главных двигателей армянской экономики.

Ранее фронтмен группы System of a Down Серж Танкян после встречи с Пашиняном в аэропорту Еревана назвал революцию в Армении «красивой», а также признался, что она была его мечтой.

«Время для нее пришло, так как поднялся весь народ. Мы две недели не спим - вся диаспора с вами. Это была моя мечта. Мы связываем большие надежды с Пашиняном», — подчеркнул Танкян.

Напомним, протесты в стране начались после переназначения Сержа Саргсяна на пост премьера Армении.

Его президентские полномочия закончились в начале апреля, после избрания нового президента. Им стал бывший посол Армении в Великобритании Армен Саркисян. Его кандидатуру выдвинул его сам Серж Саргсян. После избрания Армена Саркисяна правящая партия выдвинула на пост премьера экс-президента Сержа Саргсяна. Парламент утвердил его на эту должность. Однако это вызвало недовольство многих жителей страны, которое вылилось в многотысячные акции протеста. Главным требованием протестующих была немедленная отставка Саргсяна и назначение на пост премьер-министра народного кандидата. Лидером протестов стал депутат от оппозиционной партии «Елк» Никол Пашинян.