Мировая премьера внедорожника Rolls-Royce Cullinan пройдет 10 мая

Лондон, 8 мая. Британцы назначили мировую премьеру для кроссовера Rolls-Royce Cullinan на 10 мая, который спустя три года покажут без камуфляжного прикрытия.

Как сообщают создатели, новый кроссовер не будет выделяться революционным дизайном, но Rolls-Royce возлагает надежды на то, что Cullinan станет одним из самых роскошных внедорожников в мире.

The Final Challenge continues. Cullinan dominates the most challenging conditions. This is Mastery. #RollsRoyceCullinan https://t.co/CEM92SfgAj pic.twitter.com/6fEFhB8wr2