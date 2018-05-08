Мировая премьера внедорожника Rolls-Royce Cullinan пройдет 10 мая

Лондон, 8 мая. Британцы назначили мировую премьеру для кроссовера Rolls-Royce Cullinan на 10 мая, который спустя три года покажут без камуфляжного прикрытия.

Как сообщают создатели, новый кроссовер не будет выделяться революционным дизайном, но Rolls-Royce возлагает надежды на то, что Cullinan станет одним из самых роскошных внедорожников в мире.

Салон автомобиля и внешний вид практически идентичны седану Rolls-Royce Phantom, в том числе и большой дисплей на центральной консоли. Большим преимуществом Rolls-Royce Cullinan станет вариативность цветов и комбинаций материалов внутренней отделки, благодаря чему можно будет персонифицировать кроссовер.

Rolls-Royce Cullinan относится к классу SUV, однако производитель настаивает на том, чтобы называть его «автомобилем с высоким клиренсом», чтобы охладить желание будущим владельцам выгонять его на бездорожье.

Известно, что цена Rolls-Royce Phantom, который во многом поделился деталями с новой моделью, в свое время начиналась с 450 000 долларов. Что позволяет сделать вывод о том, что долгожданный Cullinan обойдется автолюбителям еще дороже.